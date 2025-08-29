POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrolle verloren
B10/AS LD-Nord (ots)
Bei der Auffahrt zur B 10 verlor gestern in den Morgenstunden (Unfallzeit 28.08.2025, 06.45 Uhr) eine 31 Jahre alte Autofahrerin die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden BMW. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell