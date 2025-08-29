PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der B9

Rülzheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe, Höhe Anschlussstelle Rülzheim-Nord.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wechselte eine Pkw-Fahrerin beim Einordnen vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem weiteren Fahrzeug die Auffahrt zu erleichtern. Dabei übersah sie einen von hinten herannahenden Pkw. Dessen Fahrer wich nach links aus, kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke und anschließend mit einem weiteren Fahrzeug sowie der rechten Schutzplanke.

Es blieb bei Sachschäden von etwa 15000 Euro an drei Fahrzeugen sowie an der Mittelleit- und Schutzplanke. Verletzt wurde niemand. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

