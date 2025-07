Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl - 60 Tage Haft

Kehl (ots)

Am Dienstagnachmittag (15.07.) wurde eine bulgarische Staatsangehörige als Fahrgast eines aus Frankreich kommenden Fernzuges am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Den Beamten gegenüber konnte sich die Frau nicht ausweisen, die Überprüfung der Personalien ergab diverse Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung, sowie einen Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung. Da die 39-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und verbüßt dort nun eine 60-tägige Haftstrafe.

