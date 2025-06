POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Diebstahl von hochwertigem Werkzeug gesucht

Meppen (ots) - Am 20. Juni kam es in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Nicolaus-Augustin-Straße in Meppen, gegenüber dem Kaufland-Markt, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Aus- oder Einparken einen dort abgestellten schwarzen Audi Q3 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Laut Angaben des Geschädigten könnte es sich ...

