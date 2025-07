Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Falsches Verhalten am Bahnsteig/Bundespolizei weist auf Gefahren hin

Achern (ots)

Vergangene Nacht (15.07) gegen 00:45 Uhr verständigte der Lokführer eines Zuges die Bundespolizei. Bei der Durchfahrt im Bahnhof Achern hatte er zwei Personen wahrgenommen, die an der Bahnsteigkante saßen und ihre Füße ins Gleis baumeln ließen. Unverzüglich fuhr eine Streife die Örtlichkeit an und bei Erkennen der Beamten flüchteten die beiden Personen über die Gleise in Richtung Stadtgebiet. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte beide aber kurze Zeit später angetroffen werden. Die beiden deutschen Staatsangehörigen im Alter von 37 und 46 Jahren wurden eindringlich über die Gefahren ihres falschen Verhaltens am Bahnsteig belehrt und zeigten sich einsichtig. Dennoch müssen beide mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

