BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Neuried/Altenheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Altenheim bei einem 20-Jährigen mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt. In einer von ihm mitgeführten Tasche hatte er ein Butterflymesser sowie ein Tierabwehrspray ohne das notwendige waffenrechtliche Prüfzeichen. Im Kofferraum seines Fahrzeugs wurde zudem eine Soft-Air Waffe aufgefunden. Den französischen ...

