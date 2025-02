Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall durch wegrollenden PKW

Bendorf, Abteistraße (ots)

Am Samstag, den 22.02.2025, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Abteistraße in Bendorf. Ein geparkter PKW war nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert, geriet auf dem abschüssigen Parkplatz in Bewegung und rollte unkontrolliert gegen ein anderes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

