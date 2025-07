Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zollstreife löscht brennenden Picknicktisch am Stauwehr in Märkt Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Lörrach und der Stadt Weil am Rhein

Lörrach.Weil am Rhein (ots)

Während einer Kontrollfahrt im grenznahen Raum in Weil am Rhein fiel einer Streife des Hauptzollamts Lörrach am 4. Juli gegen 3:00 Uhr ein brennender Picknicktisch am Stauwehr in Märkt auf. Auf dem Tisch war von den verantwortungslosen Verursachern neben einer offenen Würstchenpackung und weiteren Abfällen ein Einweggrill zurückgelassen worden, in welchem nicht wenig Holzkohle noch ordentlich vor sich hin glühte. Das sich so erhitzte Blech hatte den Holztisch entzündet, in welchen schon ein beachtliches Loch eingebrannt war. Der Streifenführer, selbst ehrenamtlicher Feuerwehrmann in seiner Rümminger Heimatgemeinde, bekämpfte den Brand sofort mit dem im Einsatzfahrzeug vorhandenen Löscher. Möglicherweise zur rechten Zeit: Ein Windstoß hätte die Glut gut und gerne weitertragen und einen größeren Brand auslösen können. Aber: Nochmal gut gegangen! Das Vorkommnis wurde sofort dem Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Weil am Rhein gemeldet, dazu die Bitte, die regelgerechte Beseitigung des Löschschaums zu veranlassen. Die Kosten, welche durch die Reinigung sowie die Anschaffung und das Aufstellen eines neuen Tisches entstanden sind, tragen am Ende die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weil am Rhein. In diesem Fall sind es rund 1000 Euro. Wie die Stadt Weil am Rhein mitteilt, muss sich die Verwaltung verstärkt mit Fällen von Vandalismus im öffentlichen Raum auseinandersetzen. Gerade auch an Orten, die der Freizeit- und Erholungsgestaltung dienen und gerne von vielen Menschen insbesondere im Sommer aufgesucht werden. Die Stadtverwaltung geht diesen Sachbeschädigungen intensiv nach und arbeitet dabei eng mit der Polizei zusammen.

