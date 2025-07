Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Das "Schweigen der Lämmer" - Zoll entdeckt unzulässigen Fleischtransport

Lörrach (ots)

In den frühen Nachtstunden des 1. Juli 2025 machten Zöllner einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Lörrach bei einer Routinekontrolle im Stadtgebiet Weil am Rhein im Fahrzeug eines 41-jährigen Mannes einen ungewöhnlichen Fund: insgesamt 20 ungekühlte, geschlachtete Lämmer wurden auf dessen Rücksitzbank festgestellt. Der Fahrer gab an, dass die toten Lämmer von Freiburg an ein Geschäft im Landkreis Lörrach transportiert werden sollten. Ein Transport dieser Art, in einem nicht geeigneten Fahrzeug und ungekühlt, verstößt gegen grundlegende lebensmittelrechtliche Vorschriften, weshalb der Vorgang erst an das Polizeirevier Weil am Rhein und von dort an das Landratsamt Lörrach weitergegeben wurde. Die toten Lämmer konnten kurzfristig im Kühlraum beim Zollamt Weil am Rhein-Autobahn zwischengelagert werden. Im Anschluss musste der Mann die geschlachteten Tiere durch ein spezielles Unternehmen und unter Aufsicht ordnungsgemäß entsorgen und vernichten lassen.

