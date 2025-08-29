Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gurtverstoß deckt mehrere Straftaten und offene Haftbefehle auf

Herxheim (ots)

Am 28. August wurde in Herxheim in der St.-Christophorus-Straße gegen 12:25 Uhr ein 42-jähriger Ludwigshafener einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Überprüfung seiner Person wurde zudem festgestellt, dass drei offene Haftbefehle gegen den Mann bestanden, er unter dem Mischeinfluss von Kokain und THC am Straßenverkehr teilnahm und er überdies seine Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2021 wegen vorangegangener Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss entzogen bekommen hatte. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden Strafverfahren eingeleitet wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell