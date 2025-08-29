PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gurtverstoß deckt mehrere Straftaten und offene Haftbefehle auf

Herxheim (ots)

Am 28. August wurde in Herxheim in der St.-Christophorus-Straße gegen 12:25 Uhr ein 42-jähriger Ludwigshafener einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Überprüfung seiner Person wurde zudem festgestellt, dass drei offene Haftbefehle gegen den Mann bestanden, er unter dem Mischeinfluss von Kokain und THC am Straßenverkehr teilnahm und er überdies seine Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2021 wegen vorangegangener Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss entzogen bekommen hatte. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden Strafverfahren eingeleitet wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
P. Zindel, PHK

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 07:45

    POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

    Bad Bergzabern (ots) - Am Donnerstag, 28.08.2025, gegen 18.33 Uhr, wurde auf der L508 in Bad Bergzabern, ein 44jähriger PKW-Führer aus Baden-Württemberg angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass der unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Ralf Burkhard Telefon: 06343/9334-1400 Telefax: 06343/9334-1599 ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 17:29

    POL-PDLD: Kandel BAB65 - Tödlicher Verkehrsunfall

    Kandel- BAB65 (ots) - Am 28.08.2025 kam es gegen 12:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach. Hierbei übersah der 44- jähriger Fahrer eines Transporters vermutlich das Stauende. Er fuhr auf den dort stehenden LKW auf und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn in Richtung ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:06

    POL-PDLD: Einbruch in Bäckereifiliale

    Landau (ots) - In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in die Filiale des Bäcker Becker in der Horststraße in Landau ein, indem sie eine Außentür aufhebelten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Landau P. Zindel, PHK Telefon: 06341-287-2003 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren