POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt
Bad Bergzabern (ots)
Am Donnerstag, 28.08.2025, gegen 18.33 Uhr, wurde auf der L508 in Bad Bergzabern, ein 44jähriger PKW-Führer aus Baden-Württemberg angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass der unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
