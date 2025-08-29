PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 28.08.2025, gegen 18.33 Uhr, wurde auf der L508 in Bad Bergzabern, ein 44jähriger PKW-Führer aus Baden-Württemberg angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass der unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Ralf Burkhard
Telefon: 06343/9334-1400
Telefax: 06343/9334-1599
pibadbergzabern.presse@polizei.rlp.de
Weinstraße 43
76887 Bad Bergzabern

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

