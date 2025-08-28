POL-PDLD: Einbruch in Bäckereifiliale
Landau (ots)
In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in die Filiale des Bäcker Becker in der Horststraße in Landau ein, indem sie eine Außentür aufhebelten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
P. Zindel, PHK
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi
