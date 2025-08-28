Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf Drogen unterwegs

Landau (ots)

Bei einem 24-jährigen E-Scooterfahrer wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nordparkstraße am 27. August gegen 19:25 Uhr eine Beeinflussung von Cannabis festgestellt. Zur Verfolgung der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Er wird sich neben dem Strafverfahren auch in Zukunft noch mit der Führerscheinstelle auseinandersetzen müssen, die über die Drogenbeeinflussung informiert wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell