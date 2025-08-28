POL-PDLD: Verkehrskontrollen in Germersheim
Germersheim (ots)
Am Mittwochmittag führte die Polizei in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich der Rheinbrückenstraße durch.
Im Rahmen der Überprüfungen mussten mehrere Verstöße geahndet werden: Zwölf Fahrzeugführende waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs, ein Fahrer nutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Zudem wurden neun Mängelberichte aufgrund festgestellter technischer oder ausrüstungsspezifischer Beanstandungen ausgestellt.
