PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - PKW-Diebstahl

POL-PDLD: Maikammer - PKW-Diebstahl
  • Bild-Infos
  • Download

Maikammer (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (TZ: 26.08.2025, 18 Uhr bis 27.08.2025, 9 Uhr) wurde auf einem Parkplatz in der Sankt-Martiner-Straße ein schwarzer BMW X 4 entwendet. Das Fahrzeug war mit der Keyless-Go-Technologie ausgestattet, welches die Diebe vermutlich manipulierten und dadurch das Auto entwenden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06323 9550 erbeten. Die Polizei appelliert: Fahrzeuge sollten über Nacht möglichst in einer verschlossenen Garage abgestellt und Funkschlüssel sollten innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 13:33

    POL-PDLD: Kandel - E-Bikes im Wert von ca. 25.000 Euro entwendet

    Kandel (ots) - Dienstagnacht beschädigten bislang unbekannte Täter ein Schaufenster eines Fahrradgeschäftes in der Lauterburger Straße und entwendeten mehrere E-Bikes. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion in Landau in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: 07271-9221-1803 ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 12:33

    POL-PDLD: Körperliche Auseinandersetzung

    Germersheim (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr vor einem Café in der Lilienstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach Angaben des Geschädigten wurde er von einem bislang unbekannten Täter unvermittelt geschlagen und getreten. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und am Rücken. Der bislang unbekannte Täter wurde folgendermaßen beschrieben: Männlich, etwa 20 Jahre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren