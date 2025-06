POL-WAF: Sendenhorst. Flugunfall - Absturz eines Fallschirmspringers

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (18.06.2025) einen schwarzen Mercedes-Benz in Beckum-Neubeckum angefahren und beschädigt. Das Auto stand zwischen 14.55 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Drogerie an der Kaiser-Wilhelmstraße und wurde linksseitig angefahren - der Verursacher des Schadens ist geflüchtet. Hinweise bitte an die Polizei in ...

mehr