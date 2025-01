Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hochwertiges Fahrzeug entwendet

Zeugen gesucht!

Celle/ Wathlingen (ots)

In der Nacht zum 24.01.2025 wurde in Wathlingen, Schlesier Weg, ein hochwertiger Geländewagen der Marke Toyota, Modell Land Cruiser, in der Farbe schwarz entwendet. Die Polizei bittet daher Personen, die in der Zeit vom 23.01.2025, 15.30 Uhr bis 24.01.2025, 05.30 Uhr, in der Nähe des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese der Polizei Celle, Telefon: 05141/2770 , mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell