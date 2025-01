Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Eigentümer

Celle (ots)

Am 17.01.2025 wurde das abgebildete Elektromobil aus einem Gewässer in Vorwerk geborgen und sichergestellt. Bisher konnte für das Fahrzeug noch kein Besitzer ermittelt werden. Der Eigentümer wird daher gebeten, sich mit der Polizei in Celle, Telefon: 05141/277-0 in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise zu dem Eigentümer können unter der genannten Telefonnummer mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell