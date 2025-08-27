POL-PDLD: Kandel - E-Bikes im Wert von ca. 25.000 Euro entwendet
Kandel (ots)
Dienstagnacht beschädigten bislang unbekannte Täter ein Schaufenster eines Fahrradgeschäftes in der Lauterburger Straße und entwendeten mehrere E-Bikes. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion in Landau in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle
Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell