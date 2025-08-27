PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Kandel - E-Bikes im Wert von ca. 25.000 Euro entwendet

Kandel (ots)

Dienstagnacht beschädigten bislang unbekannte Täter ein Schaufenster eines Fahrradgeschäftes in der Lauterburger Straße und entwendeten mehrere E-Bikes. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion in Landau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

