Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Schützenheim

Düren (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (14.03.2025) und Montag (17.03.2025) brachen bislang Unbekannte in ein Schützenheim am Josef-Ebert-Platz ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Tür und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach Angaben eines 35-Jährigen Verantwortlichen lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 23:55 Uhr (Freitag) und 09:10 Uhr (Montag) eingrenzen. In dieser Zeit entwendeten die Unbekannten einen Tresor und Bargeld.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell