POL-DN: Verkehrsunfallstatistik 2024 der Kreispolizeibehörde Düren

Kreis Düren (ots)

Gesamtanzahl der Verkehrsunfälle gestiegen - Zahl der Verunglückten gesunken.

Nachdem am vergangenen Mittwoch (12.03.2025) die Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 vorgestellt wurde (Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei Düren unter https://dueren.polizei.nrw/artikel/kriminalstatistik-2024-fuer-den-kreis-dueren), wurde am heutigen Montag (17.03.2025) die Verkehrsunfallstatistik 2024 veröffentlicht.

Bei der Bilanz zum Verkehrsunfallgeschehen im Jahr 2024 sind insgesamt 506 Verkehrsunfälle mehr als im Vorjahr zu verzeichnen; von 6412 in 2023 stieg die Anzahl auf 6918 in 2024. Erfreulich ist, dass sich die Anzahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen von 1219 im Jahr auf 1163 im Jahr 2024 reduziert hat. Beklagenswert ist, dass auch im vergangenen Jahr wieder ein Kradfahrer in der Eifel sein Leben verlieren musste (im Vorjahr zwei). Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle ist von sieben auf fünf Unfälle gesunken. Die Anzahl der Schwerverletzten ist von 237 in 2023 deutlich auf 187 in 2024 gesunken während die Anzahl der Leichtverletzten nahezu gleichgeblieben ist (975 in 2023 und 971 in 2024).

Signifikant ist der Anteil der Zweiradfahrenden (Fahrrad und Pedelec) am Verkehrsunfallgeschehen der letzten Jahre. Jeder vierte Verunglückte im Kreis Düren war mit einem Fahrrad bzw. einem Pedelec unterwegs. Bei mehr als der Hälfte dieser Unfälle waren die Zweiradfahrenden Verursacher.

Detaillierte Informationen und alle Statistiken finden Sie auf unserer Internetseite: https://dueren.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallentwicklung-2024-im-kreis-dueren

