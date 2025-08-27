POL-PDLD: Schulwegkontrolle und Geschwindigkeitsmessungen
Germersheim (ots)
Am Dienstagmorgen wurden durch Kräfte der Polizei Germersheim Geschwindigkeitsmessungen nach Bürgerbegehren im Bereich der Frühlingsstraße in Germersheim durchgeführt. Hierbei handelt es sich um einen in den Morgenstunden stark durch Schüler frequentierten Schulweg. Bei 70 gemessenen Fahrzeugen ergaben sich keinerlei Geschwindigkeitsverstöße. Ebenso wurde an der Eduard-Orth-Grundschule das Durchfahrtsverbot überwacht. Drei sogenannte "Elterntaxis" verstießen hiergegen und wurden gebührenpflichtig verwarnt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell