POL-PDLD: Schulwegkontrolle und Geschwindigkeitsmessungen

Offenbach (ots) - Von einer Fußgängerbrücke über die L509 warfen am gestrigen Dienstagabend gegen 20:20 Uhr zwei oder drei Kinder oder Jugendliche Steine auf die Landstraße und trafen einen PKW, der im selben Moment unter der Brücke hindurchfuhr. Der PKW wurde durch die Steine beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Steinewerfern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

