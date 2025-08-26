Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raubüberfall auf Bäckereifiliale

Annweiler am Trifels (ots)

Zu einer schweren räuberischen Erpressung in Annweiler am Trifels kam es am Sonntagmorgen, dem 24.08.2025.

Gegen 08:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter maskierter Täter eine Bäckereifiliale in der Landauer Straße und bedrohte die Mitarbeitenden mit einer Schusswaffe. Diese händigten daraufhin die Einnahmen in Höhe eines geringen dreistelligen Betrages aus. Anschließend verließ der Täter die Filiale und flüchtete mit einem weißen PKW vom Tatort.

Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,80m groß, ca. 30 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose, einer schwarzen Jacke und dunklen Schuhen. Über dem Kopf hatte er eine schwarze Sturmhaube.

Die Landauer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail unter kilandau.k43@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

