Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss gefahren

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am 25.08.2025, gegen 18;45 Uhr, wurde bei einem 24-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis SÜW eine Verkehrskontrolle in der Weinstraße in Pleisweiler-Oberhofen durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Aus diesen Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung des Pkw konnte zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
76887 Bad Bergzabern
pibadbergzabern@polizei.rlp.de
Telefon: 06343-9334-1405
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

