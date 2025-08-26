POL-PDLD: Hainfeld - Kollision mit Wildschwein
Hainfeld (ots)
Am Montagabend (25.08.2025, 20.30 Uhr) kreuzte auf der L 506 bei Hainfeld ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde dabei vom Fahrzeug eines 58 Jahre alten Autofahrers erfasst. Das Tier flüchtete in den angrenzenden Wald, am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die Polizei appelliert: Bei plötzlichem Wildwechsel sollte kein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr vollzogen werden, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall sollte der Polizei gemeldet werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell