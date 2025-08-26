Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Kollision mit Wildschwein

Hainfeld (ots)

Am Montagabend (25.08.2025, 20.30 Uhr) kreuzte auf der L 506 bei Hainfeld ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde dabei vom Fahrzeug eines 58 Jahre alten Autofahrers erfasst. Das Tier flüchtete in den angrenzenden Wald, am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die Polizei appelliert: Bei plötzlichem Wildwechsel sollte kein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr vollzogen werden, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall sollte der Polizei gemeldet werden.

