POL-PDLD: Edenkoben - 21 Autofahrer zu schnell
Edenkoben (ots)
Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr wurde gestern (25.08.2025) in der Luitpoldstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 21 Autofahrer hielten sich nicht an die vorgeschriebene 30 km/h-Beschränkung, weshalb sie gebührenpflichtig verwarnt werden mussten. Vier Verkehrsteilnehmer erhielten eine Kontrollaufforderung, weil an ihren Fahrzeugen technische Mängel festgestellt wurden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell