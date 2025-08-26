PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 21 Autofahrer zu schnell

Edenkoben (ots)

Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr wurde gestern (25.08.2025) in der Luitpoldstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 21 Autofahrer hielten sich nicht an die vorgeschriebene 30 km/h-Beschränkung, weshalb sie gebührenpflichtig verwarnt werden mussten. Vier Verkehrsteilnehmer erhielten eine Kontrollaufforderung, weil an ihren Fahrzeugen technische Mängel festgestellt wurden.

