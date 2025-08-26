POL-PDLD: Edenkoben - 21 Autofahrer zu schnell

Landau (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, der Verbandsgemeinde Landau-Land und der Stadt Landau vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche falscher Polizeibeamter handeln könnte. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre ...

