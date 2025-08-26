PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A65 bei Haßloch

Haßloch (ots)

Am späten Montagabend, gegen 23:27 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 65 im Bereich Haßloch ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeugführer. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der linken Spur auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz vor der Anschlussstelle Deidesheim nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Feld überschlug sich der PKW mehrfach. Dabei wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Der PKW kam erst etwa 100 Meter neben der Fahrbahn zum Stehend. Der Fahrzeugführer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Um auszuschließen, dass sich weitere Personen im Fahrzeug befanden und aus dem Fahrzeug geschleudert wurden, war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die rechte Fahrspur wurde zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

PHK Düring
Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

