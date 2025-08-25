POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht
Pleisweiler-Oberhofen (ots)
Am 25.08.2025, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Lkw mit Anhänger den Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Weidfeld 10a. Hierbei streifte er die Regenrinne am Dach des Einkaufsmarktes und beschädigte diese. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell