POL-PDLD: Cannabis-Trunkenheitsfahrt
Landau (ots)
Bei einem 31-jährigen Landauer wurde am Sonntag gegen 11:55 Uhr während einer Verkehrskontrolle in der Queichheimer Hauptstraße eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Der Mann gab hiernach an, Cannabispatient zu sein und regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Dies machte ihn jedoch nicht frei von den notwendigen Folgemaßnahmen wie der Entnahme einer Blutprobe, der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und einer Mitteilung an die Führerscheinstelle.
