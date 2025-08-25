Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit Roller

Lustadt (ots)

Am Sonntagmittag kam es in Lustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einer Fahrradfahrerin. Ein 15-jähriger Jugendlicher befuhr mit einem Sozius die Lindenstraße und wollte nach rechts in die Landauer Straße abbiegen. Aufgrund eines Fahrfehlers kollidierte er mit einer 54-jährigen Radfahrerin, die leicht am Bein verletzt wurde. Der Rollerfahrer stürzte, anschließend flüchteten beide Jugendliche fußläufig in Richtung Ortsmitte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie kurze Zeit später im Feldbereich gestellt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben war und der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Zudem fanden die Beamten beim 16-jährigen Sozius eine geringe Menge Marihuana, das sichergestellt wurde. Der Roller wurde aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse ebenfalls sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Jugendliche ihren Eltern überstellt.

