Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Notdurft auf dem Bürgersteig

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann wird in Kürze ein Bußgeldbescheid erhalten, weil er am Samstagabend kurz vor 23 Uhr seine Notdurft auf dem Bürgersteig vor einem Anwesen in der Weinstraße hinterlassen hatte. Die Polizei wurde von einem Anwohner darüber informiert, dass eine männliche und alkoholisierte Person vor seinem Grundstück ein "großes Geschäft" verrichten würde. Vor Ort wurde der "Sachverhalt" bestätigt vorgefunden. Der 29-Jährige gab gegenüber der Streife an, dass er vergeblich nach einer Toilette gesucht und keine gefunden hätte, weshalb das seine einzige Alternative gewesen war. Neben den Kosten für die Straßenreinigung muss er auch mit einem Bußgeld rechnen, wofür sich die zuständige Verbandsgemeinde bei ihm melden wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell