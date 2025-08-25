PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Notdurft auf dem Bürgersteig

POL-PDLD: Edenkoben - Notdurft auf dem Bürgersteig
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann wird in Kürze ein Bußgeldbescheid erhalten, weil er am Samstagabend kurz vor 23 Uhr seine Notdurft auf dem Bürgersteig vor einem Anwesen in der Weinstraße hinterlassen hatte. Die Polizei wurde von einem Anwohner darüber informiert, dass eine männliche und alkoholisierte Person vor seinem Grundstück ein "großes Geschäft" verrichten würde. Vor Ort wurde der "Sachverhalt" bestätigt vorgefunden. Der 29-Jährige gab gegenüber der Streife an, dass er vergeblich nach einer Toilette gesucht und keine gefunden hätte, weshalb das seine einzige Alternative gewesen war. Neben den Kosten für die Straßenreinigung muss er auch mit einem Bußgeld rechnen, wofür sich die zuständige Verbandsgemeinde bei ihm melden wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 13:30

    POL-PDLD: Fahrerin mit 4,2 Promille festgestellt

    Annweiler (ots) - Zu einer augenscheinlich hilflosen Person in ihrem Auto wurde die Polizei am 23.08.2025 gegen 18:15 Uhr auf einen Parkplatz in Annweiler beordert. Bei Eintreffen vor Ort konnten bei der Fahrerin deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 4,21 Promille. Aufgrund des hohen Alkoholwertes sowie zur Durchführung einer Blutentnahme wurde die ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 13:30

    POL-PDLD: Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am Samstagmittag (23.08.2025) kam es gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Annweilerstraße in Landau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auslöser der Auseinandersetzung sei gewesen, weil einer der Männer um Spenden bat, woraufhin er vom Geschädigten angesprochen wurde. Hieraus entwickelte sich ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren