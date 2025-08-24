PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Samstagmittag (23.08.2025) kam es gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Annweilerstraße in Landau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auslöser der Auseinandersetzung sei gewesen, weil einer der Männer um Spenden bat, woraufhin er vom Geschädigten angesprochen wurde. Hieraus entwickelte sich ein Streit, bei dem es in der Folge zu Handgreiflichkeiten kam. Der unbekannte Täter flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

