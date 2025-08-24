Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Pedelecs entwendet

Edenkoben, Privatstraße/ 23.08.2025, 19:15-21:45 Uhr (ots)

Am Samstagabend wurden in der Privatstraße in Edenkoben, in unmittelbarer Nähe zum Stadtfest, zwei an einem Baum angeschlossene Pedelecs entwendet. Es handelt sich um ein schwarz-blaues E-Mountainbike sowie um ein schwarz-grünes E-Damenrad der Marke Bulls. Zeugen, die in dem Zeitraum sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

