Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Pedelecs entwendet

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben, Privatstraße/ 23.08.2025, 19:15-21:45 Uhr (ots)

Am Samstagabend wurden in der Privatstraße in Edenkoben, in unmittelbarer Nähe zum Stadtfest, zwei an einem Baum angeschlossene Pedelecs entwendet. Es handelt sich um ein schwarz-blaues E-Mountainbike sowie um ein schwarz-grünes E-Damenrad der Marke Bulls. Zeugen, die in dem Zeitraum sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Göller, PHK

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

