POL-PDLD: Zwei Pedelecs entwendet
Edenkoben, Privatstraße/ 23.08.2025, 19:15-21:45 Uhr (ots)
Am Samstagabend wurden in der Privatstraße in Edenkoben, in unmittelbarer Nähe zum Stadtfest, zwei an einem Baum angeschlossene Pedelecs entwendet. Es handelt sich um ein schwarz-blaues E-Mountainbike sowie um ein schwarz-grünes E-Damenrad der Marke Bulls. Zeugen, die in dem Zeitraum sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
P. Göller, PHK
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
