Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht zum Freitag, 23. August, gegen 02:24 Uhr kontrollierte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Landauer Straße einen Pkw mit französischen Kennzeichen.

Bei der Überprüfung der 39-jährigen Fahrzeugführerin stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst 1,11 Promille. Auf der Dienststelle bestätigte eine erneute Messung einen Wert von 0,8 Promille.

Die Frau erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

