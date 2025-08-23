POL-PDLD: Mit Fahrrad zusammengestoßen
Rülzheim (ots)
Gegen ca. 13:45 Uhr kam es am Freitagmittag im Bereich der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transporters befuhr die Römerstraße in Richtung der Kuhardter Straße und beabsichtigte, in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Hierzu musste er verkehrsbedingt an der Haltelinie warten. Gleichzeitig beabsichtigte ein 13-jähriger Fahrradfahrer, die Radfurt der Römerstraße in Richtung Ortsausgang zu überqueren. Hierbei kollidierte das Kind mit dem bereits stehenden Transporter, kam zu Fall und zog sich Hautabschürfungen zu. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.
