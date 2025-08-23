PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Fahrrad zusammengestoßen

Rülzheim (ots)

Gegen ca. 13:45 Uhr kam es am Freitagmittag im Bereich der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transporters befuhr die Römerstraße in Richtung der Kuhardter Straße und beabsichtigte, in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Hierzu musste er verkehrsbedingt an der Haltelinie warten. Gleichzeitig beabsichtigte ein 13-jähriger Fahrradfahrer, die Radfurt der Römerstraße in Richtung Ortsausgang zu überqueren. Hierbei kollidierte das Kind mit dem bereits stehenden Transporter, kam zu Fall und zog sich Hautabschürfungen zu. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

