POL-PDLD: Kandel - Betrunken, unversichert und ohne Führerschein...
Kandel (ots)
... fuhr ein 41-jähriger Mann aus Steinweiler mit einem Motorroller am 22.08.2025 gegen 22:15 Uhr an eine Tankstelle. Dort wurde er von Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. 1,94 Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät an, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem war der Motorroller nicht versichert. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht.
