Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Betrunken, unversichert und ohne Führerschein...

Kandel (ots)

... fuhr ein 41-jähriger Mann aus Steinweiler mit einem Motorroller am 22.08.2025 gegen 22:15 Uhr an eine Tankstelle. Dort wurde er von Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. 1,94 Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät an, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem war der Motorroller nicht versichert. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht.

Rückfragen bitte an:

Hinweise und Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
S. Bischoff
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren