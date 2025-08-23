POL-PDLD: Kandel - Betrunken, unversichert und ohne Führerschein...

Landau und Umland (ots) - Seit Schulbeginn am vergangenen Montag wurden durch die Polizei in Landau verstärkt Schulwegkontrollen an den im Dienstgebiet befindlichen Grundschulen zu Schulbeginn und -ende durchgeführt. Hauptaugenmerke waren die korrekte Sicherung von im Fahrzeug befindlichen Kindern und ein reibungsloser Betrieb vor den Schulen. Aufgrund dessen wurden einer Vielzahl an Eltern aufgezeigt, ihr Fahrzeug etwas versetzt von der Schule bereits zum Aussteigenlassen ...

