Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20./21.08.2025) gegen 03:15 Uhr gingen bislang unbekannte Täter ein Objekt in der Queichheimer Hauptstraße in Landau an. Es wurde sowohl die Tür eines Firmengebäudes als auch die Balkontür einer angrenzenden Wohnung beschädigt. Die genaue Schadenhöhe bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizi.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell