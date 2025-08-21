Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kinderwagen aus Hauseingang entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Zeitraum 18.08.2025, 19:00 Uhr bis 20.08.2025, 07:00 Uhr wurde aus einem Mehrparteienhaus in der Thomas-Nast-Straße ein Kinderwagen entwendet. Der Kinderwagen der Marke Lionello befand sich im Tatzeitraum im Bereich des Hauseingangs. Die Schadenshöhe beträgt ca. 400 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizi.rlp.de entgegengenommen.

