PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kinderwagen aus Hauseingang entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Zeitraum 18.08.2025, 19:00 Uhr bis 20.08.2025, 07:00 Uhr wurde aus einem Mehrparteienhaus in der Thomas-Nast-Straße ein Kinderwagen entwendet. Der Kinderwagen der Marke Lionello befand sich im Tatzeitraum im Bereich des Hauseingangs. Die Schadenshöhe beträgt ca. 400 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizi.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren