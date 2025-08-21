PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 62jähriger Motorradfahrer den Kreisverkehr auf der L508/Weinstraße und wollte diesen Richtung Pleisweiler-Oberhofen verlassen. Dabei stürzte er ohne Fremdeinwirkung und zog sich schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden an dem Motorrad in Höhe von ca. 1000 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Ralf Burkhard
Telefon: 06343/9334-1402
Telefax: 06131 4868-8212
pibadbergzabern@polizei.rlp.de
Weinstraße 43
76887 Bad Bergzabern

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 21.08.2025 – 10:51

    POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Birkenhördt (ots) - Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 60jähriger PKW-Führer aus dem Kreis SÜW, die Hauptstraße in Birkenhördt in Fahrtrichtung Dahn. Aus ungeklärter Ursache kam er im Bereich der Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wohnhaus. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden und der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrbahn war für ...

  • 21.08.2025 – 10:34

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Fahrrad entwendet

    Bad Bergzabern (ots) - Am 20.08.2025 gegen 14.30h entwendeten bisher unbekannte Täter ein Pedelec der Marke Fischer am Fahrradständer am Schwimmbad in Bad Bergzabern. Das Fahrrad war durch ein Bügelschloss am Vorderrad gesichert, jedoch schraubten die Täter das Vorderrad ab und nahmen den Rest des Fahrrades mit. Das Vorderrad und das Bügelschloss ließen sie zurück. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern ...

  • 21.08.2025 – 10:12

    POL-PDLD: Rettungshubschrauber nach Sturz im Einsatz

    Lustadt (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde in Lustadt eine Person nach einem Sturz aus etwa zwei Metern Höhe schwer verletzt. Der 63-Jährige war zuvor auf einem Traktor in einem Hebekorb gestanden. Während er und sein Bekannter private Bauarbeiten durchführten, fiel er aus dem Korb auf den Boden. Hierbei zog er sich eine Kopfverletzung zu und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz ...

