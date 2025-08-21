POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer
Bad Bergzabern (ots)
Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 62jähriger Motorradfahrer den Kreisverkehr auf der L508/Weinstraße und wollte diesen Richtung Pleisweiler-Oberhofen verlassen. Dabei stürzte er ohne Fremdeinwirkung und zog sich schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden an dem Motorrad in Höhe von ca. 1000 Euro
