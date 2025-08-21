POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Lustadt (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde in Lustadt eine Person nach einem Sturz aus etwa zwei Metern Höhe schwer verletzt. Der 63-Jährige war zuvor auf einem Traktor in einem Hebekorb gestanden. Während er und sein Bekannter private Bauarbeiten durchführten, fiel er aus dem Korb auf den Boden. Hierbei zog er sich eine Kopfverletzung zu und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz ...

mehr