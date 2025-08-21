Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Fahrrad entwendet

Bad Bergzabern (ots)

Am 20.08.2025 gegen 14.30h entwendeten bisher unbekannte Täter ein Pedelec der Marke Fischer am Fahrradständer am Schwimmbad in Bad Bergzabern. Das Fahrrad war durch ein Bügelschloss am Vorderrad gesichert, jedoch schraubten die Täter das Vorderrad ab und nahmen den Rest des Fahrrades mit. Das Vorderrad und das Bügelschloss ließen sie zurück.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell