Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0582 --Mann erstochen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Igelallee Zeit: 18.09.2024, 00:05 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einem Parzellengebiet in Huchting zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt ein 21 Jahre alter Mann einen Messerstich und verstarb. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:05 Uhr wurden Einsatzkräfte in das Parzellengebiet in die Igelallee gerufen. Vor Ort fanden sie den am Boden liegenden 21 Jahre alten Mann leblos vor und begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, die von Rettungskräften fortgesetzt wurden. Letztlich blieben diese erfolglos und der 21-Jährige starb noch vor Ort. Die weiteren intensiven Ermittlungen auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und zu geflüchteten Beteiligten dauern an. Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Weitere Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell