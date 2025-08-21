Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bellheim (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr im Kreuzungsbereich Karl-Silbernagel-Straße / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Ein Pkw-Fahrer befuhr die Karl-Silbernagel-Straße in absteigender Richtung und missachtete im Kreuzungsbereich das Verkehrszeichen 205 ("Vorfahrt gewähren"). In der Folge kollidierte er mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Das Motorrad prallte frontal in die linke Fahrzeugseite des Pkw.

Der Motorradfahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Schürfwunden und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10000 Euro.

