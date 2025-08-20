Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/Landau (ots)

Drei LKW-Fahrer wurden am frühen Morgen (20.08.2025, 3 Uhr) auf der B10 bei LD-Nord im Hinblick auf das Nachtfahrverbot kontrolliert. Sie konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen, aus welcher hervorging, dass sie berechtigt auf der B10 unterwegs waren. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Der Streckenabschnitt wird durch den Schwerverkehr zur Nachtzeit genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell