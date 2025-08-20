Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Firmengebäude

Edenkoben (ots)

Über 5.000 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Einbrecher an einem Firmengebäude im Industriering. In der Nacht vom vergangenen Montag (18.08.2025, 19 Uhr) auf Dienstag (19.08.2025, 8 Uhr) brachen Unbekannte zwei Außentüre des Firmengebäudes auf, um in die Halle zu gelangen. Ob die Täter Wertgegenstände oder Geld entwenden konnten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell