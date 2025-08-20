Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Exhibitionist in Regionalbahn

Knöringen/Landau (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Dienstagmorgen (19.08.2025) gegen 08:55 Uhr in der Regionalbahn 53 von Knöringen in Richtung Landau vor einem jugendlichen Mädchen. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Mitte 20, dunkle Haare, Brille, blaue Jeans und schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell