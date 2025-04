Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Saatbeetkombination von Acker gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Büttelborn (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (24.04.) und Freitag (25.04.) wurde auf einem Acker linkseitig der Landesstraße 3094, von Büttelborn in Richtung Klein-Gerau, kurz vor der Brücke über die A 67, ein landwirtschaftliches Gerät in Form einer Saatbeetkombination mit zwei Walzenkrümmlern von Unbekannten gestohlen.

Die Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 42) hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06152/1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell