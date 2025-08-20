PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Führerscheinentzug nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Landau (ots)

Am Dienstagabend (19.08.2025) gegen 21:55 Uhr wurde der Polizeiinspektion Landau ein Verkehrsunfall in der Neustadter Straße Ecke Nordparkstraße gemeldet. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 21-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Neustadter Straße in Richtung Königstraße. Beim Abbiegen in die Nordparkstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Hauswand wurde leicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 8.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer womöglich versuchte, durch Ziehen der Handbremse um die Kurve zu driften. Der Fahrer erlitt eine Verletzung an der Wirbelsäule sowie eine Fraktur eines Fingers. Sein 21-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls eine Wirbelsäulenverletzung. Beide wurden durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Führerschein des 21-jährigen Fahrzeugführers wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

