Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Führerscheinentzug nach gefährlichem Überholmanöver

B10/Queichhambach (ots)

Ein 36-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstagabend (19.08.2025) gegen 19:25 Uhr die B10 von Landau kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Zwischen den Anschlussstellen Birkweiler und Queichhambach überholte er auf einer Kuppe trotz durchgezogener Mittellinie und Gegenverkehr einen BMW und einen Lastkraftwagen. Im Zuge des Überholmanövers streifte er mit seinem linken Arm den Außenspiegel eines entgegenkommenden Hyundai. Der Außenspiegel ging hierdurch zu Bruch und beschädigte zudem die gesamte Scheibe der Fahrertür. Durch die entstandenen Splitter erlitt die 74-jährige Hyundai-Fahrerin Verletzungen an der linken Hand. Auch der überholte BMW wurde durch Splitterfragmente beschädigt. Der Motorradfahrer kam durch den Zusammenstoß nicht zu Fall und setzte seine Fahrt fort. Er konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei wurde zudem festgestellt, dass das Kennzeichen nicht ordnungsgemäß am Motorrad angebracht war, was das Ablesen erschwerte. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Gegen den 36-jährigen Motorradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrlässiger Körperverletzung, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.

