POL-PDLD: Verkehrsgefährdung A65 - Zeugen gesucht

Am 19.08.25 befuhr ein Mercedes-Fahrer gegen 16:20 Uhr die linke der zweispurigen Fahrbahn der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Als zwischen der Anschlussstelle Kandel-Nord und Kandel-Mitte plötzlich ein LKW von der rechten Fahrbahn auf die linke Fahrbahn ausscherte, um einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Der Mercedes-Fahrer befand sich bereits auf Höhe des Aufliegers und versuchte noch zu bremsen. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Mercedes kurzzeitig zwischen Betonmittelbegrenzung und Auflieger eingeklemmt wurde. Der LKW-Fahrer setzte anschließend seine Überholfahrt fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Hinweise zur Sattelzugkombination, dem Kennzeichen sowie dem Geschehen machen können und bittet diese, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

