PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rettungshubschrauber nach Sturz im Einsatz

Lustadt (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde in Lustadt eine Person nach einem Sturz aus etwa zwei Metern Höhe schwer verletzt. Der 63-Jährige war zuvor auf einem Traktor in einem Hebekorb gestanden. Während er und sein Bekannter private Bauarbeiten durchführten, fiel er aus dem Korb auf den Boden. Hierbei zog er sich eine Kopfverletzung zu und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und verbrachte den Mann in eine umliegende Klinik.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 10:09

    POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

    Bellheim (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr im Kreuzungsbereich Karl-Silbernagel-Straße / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Karl-Silbernagel-Straße in absteigender Richtung und missachtete im Kreuzungsbereich das Verkehrszeichen 205 ("Vorfahrt gewähren"). In der Folge kollidierte er mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:06

    POL-PDLD: Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Grundschule

    Germersheim (ots) - Am Mittwochmorgen führte die Polizei Germersheim eine Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Grundschule durch. Einen Tag nach der Einschulung der Erstklässler standen dabei insbesondere die Einhaltung des Durchfahrtsverbots vor der Schule und die Gurtsicherungspflicht im Fokus. Während der Kontrolle mussten insgesamt acht sogenannte "Elterntaxis" auf das bestehende Durchfahrtsverbot hingewiesen ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 16:37

    POL-PDLD: Verkehrsgefährdung A65 - Zeugen gesucht

    Kandel (ots) - Am 19.08.25 befuhr ein Mercedes-Fahrer gegen 16:20 Uhr die linke der zweispurigen Fahrbahn der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Als zwischen der Anschlussstelle Kandel-Nord und Kandel-Mitte plötzlich ein LKW von der rechten Fahrbahn auf die linke Fahrbahn ausscherte, um einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Der Mercedes-Fahrer befand sich bereits auf Höhe des Aufliegers und versuchte noch zu bremsen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren